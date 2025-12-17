27-Jährige sagt vor dem Landgericht Halle über ein Sex-Date mit mehreren Männern aus. Warum jetzt ihr Ehemann Probleme mit der Polizei bekommen könnte.

Auf einem einschlägigen Portal hatten die Männer nach Sex gesucht.

Halle (Saale)/MZ - Es war aus ihrer Sicht die vielleicht schlimmste Nacht ihres Lebens. Was der Prostituierten in einer Nacht im März in Halle-Neustadt passiert ist, hat sie jetzt vor dem Landgericht Halle geschildert. Ein Mann hatte sie für Sex gebucht. In der Wohnung waren aber plötzlich drei Männer anwesend, einer soll ihr sogar eine Waffe an den Kopf gehalten haben.