Laucha/tra - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag auf der B176 zwischen Golzen und Laucha ereignet. Aus bisher unbekannten Gründen kam ein Auto gegen 10.40 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler.

Das Fahrzeug fing daraufhin Feuer. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Fahrzeugführer noch an der Unfallstelle, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Bei den Lösch- und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.