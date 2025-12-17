Mit einem neuen Fragebogen möchte Tageblatt/MZ die Ärzte der Region vorstellen. Den Anfang macht Antje Hildmann aus der Naumburger Jakobsstraße. Mit welchen Problemen Patienten vorrangig zu ihr kommen. Welche Fälle ihr zu Herzen gehen.

Hausärztin Antje Hildmann (2.v.l.) mit Praxismanagerin Stephanie Quester (l.) und Schwester Michelle Berthold (r.). Seit Kurzem ist die Praxis in der Jakobsstraße ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) der Kette Primedus. Vorher war sie „nur“ Betriebsstätte des Bad Kösener MVZ. Primedus-Geschäftsführerin Jana Henße gratulierte mit Blumen.

Naumburg. - Mit großem Erfolg veröffentlicht Tageblatt/MZ seit über einem Jahr eine Serie, in der sich hiesige Köche per Fragebogen vorstellen. Nun haben wir uns gedacht: Häufiger als in der Gaststätte sitzen viele unserer Leser (unfreiwillig) eigentlich nur im Wartezimmer. Deswegen haben wir uns einen neuen Fragebogen ausgedacht – für Praxis-Ärzte der Saale-Unstrut-Finne-Region. Den Anfang macht die Naumburger Hausärztin Antje Hildmann.