Neue Tageblatt/MZ-Serie Naumburger Hausärztin empfiehlt Salbei, viel Schlaf und ein passendes Haustier
Mit einem neuen Fragebogen möchte Tageblatt/MZ die Ärzte der Region vorstellen. Den Anfang macht Antje Hildmann aus der Naumburger Jakobsstraße. Mit welchen Problemen Patienten vorrangig zu ihr kommen. Welche Fälle ihr zu Herzen gehen.
17.12.2025, 16:25
Naumburg. - Mit großem Erfolg veröffentlicht Tageblatt/MZ seit über einem Jahr eine Serie, in der sich hiesige Köche per Fragebogen vorstellen. Nun haben wir uns gedacht: Häufiger als in der Gaststätte sitzen viele unserer Leser (unfreiwillig) eigentlich nur im Wartezimmer. Deswegen haben wir uns einen neuen Fragebogen ausgedacht – für Praxis-Ärzte der Saale-Unstrut-Finne-Region. Den Anfang macht die Naumburger Hausärztin Antje Hildmann.