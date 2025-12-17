Investition in Brandschutz Brandneues Feuerwehrauto in Uftrungen hat schon zwei Einsätze hinter sich
Die Gemeinde Südharz hat für 480.000 Euro ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 10 beschafft und der Uftrunger Ortsfeuerwehr zur Verfügung gestellt.
17.12.2025, 18:15
Uftrungen/MZ. - Solch ein Weihnachtsgeschenk würde sich wohl manch andere Feuerwehr auch wünschen: Die Ortswehr Uftrungen hat jetzt ihr neues LF 10 offiziell übergeben bekommen. (Womit Kenner natürlich sofort wissen, dass es sich um ein Löschgruppenfahrzeug handelt.)