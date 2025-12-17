Die Gemeinde Südharz hat für 480.000 Euro ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 10 beschafft und der Uftrunger Ortsfeuerwehr zur Verfügung gestellt.

Brandneues Feuerwehrauto in Uftrungen hat schon zwei Einsätze hinter sich

Das neue Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF 10 der Uftrunger Feuerwehr wurde unter Beteiligung vieler befreundeter Wehren feierlich übergeben.

Uftrungen/MZ. - Solch ein Weihnachtsgeschenk würde sich wohl manch andere Feuerwehr auch wünschen: Die Ortswehr Uftrungen hat jetzt ihr neues LF 10 offiziell übergeben bekommen. (Womit Kenner natürlich sofort wissen, dass es sich um ein Löschgruppenfahrzeug handelt.)