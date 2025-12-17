Forum Rathenau in Wittenberg Wie Landwirtschaft und Industrie den Klimawandel meistern wollen

Das Forum Rathenau macht mit seinem „CarbonCycleCultureClub“ Station in Wittenberg. Es geht um Treibhausgasemissionen in der Agrarwirtschaft. Vertreten ist auch SKW Piesteritz. Wer außerdem zu den Gästen gehört - und wie es um eine neue Perspektive des alten Kraftwerksgeländes von Zschornewitz steht.