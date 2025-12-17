Forum Rathenau in Wittenberg Wie Landwirtschaft und Industrie den Klimawandel meistern wollen
Das Forum Rathenau macht mit seinem „CarbonCycleCultureClub“ Station in Wittenberg. Es geht um Treibhausgasemissionen in der Agrarwirtschaft. Vertreten ist auch SKW Piesteritz. Wer außerdem zu den Gästen gehört - und wie es um eine neue Perspektive des alten Kraftwerksgeländes von Zschornewitz steht.
Wittenberg/MZ. - Vor 110 Jahren lieferte das Braunkohlekraftwerk Zschornewitz den ersten Strom an die Stickstoffwerke Piesteritz. Ein Ereignis, an das auch beim jüngsten „CarbonCycleCultureClub (C4)“ des Forums Rathenau am Montagabend im Alten Rathaus von Wittenberg erinnert wurde.