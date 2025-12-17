Mitglieder der Ortsfeuerwehr von Zahna blicken auf das Jahr 2025 zurück. Wie der Wehrleiter dies einschätzt und welches große Vorhaben sie im kommenden Jahr beschäftigen wird.Von Klaus Adam

Einige Mitglieder der Zahnaer Wehr wurden befördert oder erhielten Auszeichnungen und Anerkennungen.

Zahna/MZ. - „Wenn der Alarm losgeht, weiß ich nie genau, wer alles kommen wird. Aber ich weiß immer genau, warum sie kommen. Weil sie helfen wollen, weil sie Verantwortung übernehmen. Und weil sie wissen, dass ohne sie vieles auf dem Spiel steht.“ Diese Sätze gehören zu den ersten, die Matthias Schneider als Leiter der Zahnaer Ortsfeuerwehr in der Jahreshauptversammlung spricht.