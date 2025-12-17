Nach der Schließung der Tafel und des Sozialkaufhauses durch das VHS-Bildungswerk in Köthen hat die KöSAG die Mitarbeiter übernommen und setzt den Service nun im Gewerbegebiet West fort. Was die Kunden dort vorfinden.

Opel-Autohaus ist neuer Anlaufpunkt - So geht es mit Tafel und Sozialkaufhaus in Köthen weiter

Mitarbeiter der Köthener Sozial- und Arbeitsförderungs gGmbH (KöSAG) geben Lebensmittel aus an bedürftige Menschen.

Köthen/MZ. - Im Musical „Oliver!“ nach dem Roman „Oliver Twist“ von Charles Dickens gibt es eine Szene in einem englischen Waisenhaus um das Jahr 1850. Jungen sitzen nebeneinander, löffeln still Suppe aus Blechschüsseln. Sie beginnen zu singen, erst leise, dann lauter. In ihrer Fantasie werden die Schüsseln zu edlen Tellern, die kargen Tische verwandeln sich in reich gedeckte Tafeln mit Braten, Brot und Pudding. Die Jungen klatschen, lachen, singen begeistert: