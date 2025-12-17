Dessau/MZ. - Bei einem Unfall in der Dessauer Friedhofstraße ist am Dienstag, 16. Dezember, ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden.

Nach Angaben der Polizei hatte die 23-jährige Fahrerin eines Kia gegen 11.20 Uhr die Friedhofstraße in Richtung Gliwicer Straße befahren und verkehrsbedingt an der roten Ampel gehalten. Als ein auf der rechten Fahrspur befindlicher Linienbus losfuhr, um nach rechts in die Franzstraße einzubiegen, ging die Frau irrtümlich davon aus, dass auch sie nun „Grün“ hätte und geradeaus fahren könne. Dabei kam es zur Kollision mit einem Peugeot einer 53-jährigen Fahrerin, die von rechts kam und auf der Franzstraße in Richtung Kavalierstraße fuhr. Verletzt wurde niemand.