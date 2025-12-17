Zahna/MZ. - Bei Hühnern in Zahna ist am Mittwoch die Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie der Landkreis Wittenberg mitteilte, gilt damit ab Donnerstag eine Aufstallungspflicht für Zahna-Elster mit den Ortsteilen Zahna, Bülzig, Woltersdorf, Zallmsdorf, Leetza und Rahnsdorf sowie für den Wittenberger Ortsteil Wüstemark. Eine vollständige Auflistung der Bestimmungen für Geflügelhalter findet sich hier.

In diesen Zonen sind Geflügelausstellungen u.ä. bis auf Weiteres untersagt.