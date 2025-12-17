VW kollidiert in Wolfen mit einem Rufbus - Drei Leichtverletzte und etwa 40.000 Euro Schaden

Wolfen/MZ. - Bei einem Unfall mit einem Rufbus ist am Dienstag, 16. Dezember, ein Schaden von etwa 40.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Eine 55-Jährige hatte gegen 12 Uhr mit einem VW in Bitterfeld-Wolfen die Röntgenstraße in Wolfen in Richtung Thalheimer Straße befahren. Im Kreuzungsbereich zur Andresenstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Rufbus eines 60 Jahre alten Fahrers, der auf der bezeichneten Straße in Richtung Edisonstraße unterwegs war.

Der Busfahrer selbst sowie zwei 15 und 81 Jahre alte Insassen erlitten leichte Verletzungen und mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Schadensumfang am VW beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.