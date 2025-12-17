Trotz der schwierigen Lage halten die meisten Unternehmen daran fest, eine Weihnachtsfeier für die gesamte Belegschaft zu organisieren. Das kommt gut an, wie sich zeigt.

Trotz aller Probleme - Warum die Firmen in der Region Köthen auf Weihnachtsfeiern setzen

Profis unter sich: Hochschulmitarbeiterin Kathleen Wismach hat beim Backen der Crêpes ziemlich viel Routine, wie Martin Wessely unschwer erkennt.

Köthen/MZ. - Kein Wachstum, steigende Inflation und so viele Pleiten wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Die Statistik spricht Bände – und theoretisch dagegen, Geld für eine mehr oder weniger opulente Weihnachtsfeier mit der gesamten Belegschaft auszugeben. Praktisch wird darauf viel Wert gelegt, wie die MZ von regionalen Unternehmen unterschiedlicher Branchen erfahren hat.