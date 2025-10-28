Keine Zusammenarbeit mit der AfD – das bleibt die Linie der CDU. Doch in Wittenberg und Umgebung zeigt sich: In der Praxis gehen Kommunalpolitiker ganz unterschiedlich mit der Partei um.

CDU im Landkreis Wittenberg: Wie stabil ist die Brandmauer zur AfD?

Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegenüber der AfD besteht schon seit dem Jahr 2018.

Wittenberg/MZ. - Wie umgehen mit der AfD? Diese Frage sorgt in der CDU seit einigen Wochen wieder vermehrt für Diskussionen. Nachdem Stimmen aus den eigenen Reihen die sogenannte Brandmauer zur AfD infrage gestellt hatten, bekräftigte die Parteispitze jüngst ihre Abgrenzung gegenüber der in Sachsen-Anhalt als rechtsextremistisch eingestuften Partei. Die MZ hat bei CDU-Vertretern vor Ort nachgefragt, wie sie zu dieser Entscheidung stehen, und wie sie mit der AfD auf kommunaler Ebene umgehen.