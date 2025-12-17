Für 2,1 Millionen Euro haben in Steinfurth der Steinstückenweg und „In den Pusseln“ erstmals eine Fahrbahndecke erhalten. Für alteingesessene Anwohner ein Grund zum Anstoßen.

90 Jahre Warten in Steinfurth hat ein Ende - Matschwege werden zu festen Straßen

Mit dem Banddurchschnitt durch Oberbürgermeister Armin Schenk (5.v.l.) wurden die Straße „In den Pusseln“ und der Steinstückenweg freigegeben.

Steinfurth/MZ. - In der Straße „In den Pusseln“ von Wolfen-Steinfurth knallten Montagnachmittag die Sektkorken. Zumindest symbolisch, denn die Piccolofläschchen haben nur einen Schraubverschluss. Die Freigabe dieser kleinen Straße und des anschließenden Steinstückenwegs ist für ein Dutzend Anwohner dennoch Grund genug, mit Sekt anzustoßen. Erstmals seit der Erbauung der Siedlung vor 90 Jahren haben diese zuvor unbefestigten Straßen eine feste Fahrbahndecke erhalten.