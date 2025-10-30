Was passiert, wenn Kinder Verantwortung für die Natur übernehmen? Die Grundschule „Am Ludwigsfeld“ zeigt, wie aus einer einfachen Idee ein Projekt entsteht, das Kindern Nachhaltigkeit näherbringt.

Wie eine Grundschule in Halle mit Regenwürmern zum Vorbild für gelebte Nachhaltigkeit wird

Der Zweitklässler Sascha hat mit seinen Mitschülern Tausende Regenwürmer auf den Grünflächen der Grundschule „Am Ludwigsfeld“ verteilt.

Halle (Saale)/MZ. - Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule „Am Ludwigsfeld“ standen am Mittwochmorgen in einer Reihe auf dem Schulhof, um sich alle eine kleine Dose voll Erde abzuholen. Doch in dieser befand sich auch das pure Leben. In jeder Dose krauchten zig Regenwürmer.