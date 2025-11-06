weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Award für Stadtumbau: Ein großer Preis für die Schwemme in Halle

Award für Stadtumbau Ein großer Preis für die Schwemme in Halle

Das Projekt Lehm-Bau-Kultur des Vereins Schwemme e.V. aus Halle ist mit dem Stadtumbau-Award des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Ein Jurymitglied findet, dass sich Stadtumbau als gesellschaftliche Aufgabe nirgends besser erläutern lasse als anhand dieses Projekts.

06.11.2025, 19:01
In der Schwemme in Halle soll ein Lehmbau-Kompetenzzentrum entstehen. Jetzt hat dieses Projekt einen Preis erhalten.
In der Schwemme in Halle soll ein Lehmbau-Kompetenzzentrum entstehen. Jetzt hat dieses Projekt einen Preis erhalten. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ/fk. - In Gröningen in der Börde, der Stadt des Vorjahressiegers, ist am heutigen Donnerstag im Kulturhaus der Stadtumbau-Award Sachsen-Anhalt 2025 verliehen worden. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs kürte das Preisgericht zwei Preisträger - und einer davon kommt aus Halle.