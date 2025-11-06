Award für Stadtumbau Ein großer Preis für die Schwemme in Halle
Das Projekt Lehm-Bau-Kultur des Vereins Schwemme e.V. aus Halle ist mit dem Stadtumbau-Award des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Ein Jurymitglied findet, dass sich Stadtumbau als gesellschaftliche Aufgabe nirgends besser erläutern lasse als anhand dieses Projekts.
Halle (Saale)/MZ/fk. - In Gröningen in der Börde, der Stadt des Vorjahressiegers, ist am heutigen Donnerstag im Kulturhaus der Stadtumbau-Award Sachsen-Anhalt 2025 verliehen worden. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs kürte das Preisgericht zwei Preisträger - und einer davon kommt aus Halle.