Das Projekt Lehm-Bau-Kultur des Vereins Schwemme e.V. aus Halle ist mit dem Stadtumbau-Award des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Ein Jurymitglied findet, dass sich Stadtumbau als gesellschaftliche Aufgabe nirgends besser erläutern lasse als anhand dieses Projekts.

Ein großer Preis für die Schwemme in Halle

In der Schwemme in Halle soll ein Lehmbau-Kompetenzzentrum entstehen. Jetzt hat dieses Projekt einen Preis erhalten.

Halle (Saale)/MZ/fk. - In Gröningen in der Börde, der Stadt des Vorjahressiegers, ist am heutigen Donnerstag im Kulturhaus der Stadtumbau-Award Sachsen-Anhalt 2025 verliehen worden. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs kürte das Preisgericht zwei Preisträger - und einer davon kommt aus Halle.