  4. Weltstar bei Amazon Prime: Maxton Hall: Millionen Augen auf Runa Greiner aus Halle

Noch nie war eine Amazon-Prime-Serie, die nicht in den USA gedreht wurde, so erfolgreich wie diese. In „Maxton Hall“ spielt die Hallenserin Runa Greiner die gute Seele in der hochstilisierten Welt einer Eliteschule. Im MZ-Interview spricht sie über ihren Weg von Halle auf den roten Filmteppich und über ihre Rolle in der zweiten Staffel der Serie, die diesen Freitag startet.

Von Thisbe Westermann 06.11.2025, 13:51
Große Bühne: Runa Greiner bei der Premiere der zweiten Staffel der Amazon-Serie „Maxton Hall“ im Oktober in Berlin. (Foto: dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Es kommt nur selten vor, dass der Superlativ, die ganze Welt würde auf dieses eine Event schauen, zutrifft. Der Serienstart von „Maxton Hall“ kann das jedoch von sich behaupten: Immerhin landete die erste Staffel im vergangenen Jahr in 120 Ländern auf der Spitzenposition der Charts. Am Freitag, 7. November, geht die Erfolgsgeschichte weiter.