Bislang wusste keiner, was da in eineinhalb Wochen auf uns zukommt. Wir bringen Licht ins Dunkel und sagen Ihnen auch, wo sie in Halle lieber nicht parken sollten.

Als ob Halle durch die Baustellen nicht schon genug Stillstand erlebt, gesellt sich jetzt auch noch die Deutsche Bahn dazu. In eineinhalb Wochen wird der Hauptbahnhof mal wieder gesperrt, zum nunmehr elften Mal seit 2016. Zehntausende Reisende müssen umplanen. Die Bahn selbst schweigt noch dazu. Wir kennen aber die wichtigsten Details.

Seit dieser Woche kennt ganz Deutschland die hallesche Abschleppfirma Wetterau. In einer TV-Reportage wird dem Unternehmen von Reportern Wegelagerei vorgeworfen. Tatsächlich ist der Fall knifflig, weil eine städtische und eine private Fläche nebeneinanderliegen. Wer dort nicht höllisch aufpasst, hängt am Haken, wie meine Kollegin Undine Freyberg recherchiert hat.

Noch immer herrscht indes in der Linzer Straße Fassungslosigkeit. Bei einem Großbrand war ein 87 Jahre alter Mieter ums Leben gekommen. Am Mittwoch haben Ermittler jetzt erstmals das Brandhaus betreten. Unser Reporter Marvin Matzulla befasst sich mit den dramatischen Hintergründen.

Noch eine Frage zum Schluss: Kennen Sie Mauritius Knauer? Vermutlich nicht. Knauer war im 17. Jahrhundert Abt in einem Zisterzienserkloster. Das an sich ist nichts Besonderes, hätte der Mann Gottes dort nicht die Grundlagen für den 100-jährigen Kalender ausgetüftelt. Und laut Knauers Wetterküche soll es Weihnachten weiß werden. Alle wichtigen Statistiken sagen etwas anderes. Aber lassen wir uns doch überraschen.

Ihr Dirk Skrzypczak