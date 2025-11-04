weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Nach Spiegel-TV-Reportage: Hallesche Abschleppfirma gegen Abzocke-Vorwurf

Nach Spiegel-TV-Reportage Vorsicht, teuer! Warum man auf diesem Parkplatz lieber nicht parken sollte

Durch eine Spiegel-TV-Reportage ist das Abschleppunternehmen Wetterau aus Halle plötzlich deutschlandweit bekannt: Denn auf einem Parkplatz in der Innenstadt wird manchmal schon innerhalb von Minuten abgeschleppt. Was die Argumente der Firma gegen die Abzock-Vorwürfe sind. Und was die Polizei dazu sagt.

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 05.11.2025, 07:10
Auf diesem Parkplatz in der Innenstadt in Halle müssen Autofahrer vorsichtig sein. Die linke Seite ist städtisch und mit Parkschein nutzbar. Der geschotterte Bereich rechts ist aber ein Privatparkplatz. Wer hier steht, wird regelmäßig abgeschleppt.  
Auf diesem Parkplatz in der Innenstadt in Halle müssen Autofahrer vorsichtig sein. Die linke Seite ist städtisch und mit Parkschein nutzbar. Der geschotterte Bereich rechts ist aber ein Privatparkplatz. Wer hier steht, wird regelmäßig abgeschleppt.   (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ. - Seit dieser Woche kennt ganz Deutschland das hallesche Abschleppunternehmen Wetterau. In einer Spiegel-TV-Reportage wird dem Unternehmen von den Reportern Abzocke und Wegelagerei vorgeworfen.