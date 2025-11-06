Die rechte Buchmesse, die am 8. und 9. November erstmalig in Halle stattfindet, wird stark kritisiert. Zahlreiche städtische Akteure bieten deshalb ein Alternativprogramm. Ein Überblick über das Geplante.

Seinen Auftakt feierte das Wir-Festival schon im September. Den Höhepunkt gibt es an diesem Festivalwochenende.

Halle (Saale)/MZ. - An diesem Wochenende wird die Halle Messe zum Schauplatz einer umstrittenen Veranstaltung: Die dort stattfindende rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ sorgte bereits im Vorfeld für heftige Diskussionen und Proteste. Während die Organisatoren von Meinungsfreiheit sprechen, warnen Kritiker vor der Verbreitung rechtsextremer Positionen unter dem Deckmantel der Kultur.

Parallel zur Buchmesse formiert sich in der Stadt breiter Widerstand: Mit Demonstrationen, einer Petition und dem „Wir“-Festival setzen Kulturschaffende, Bürgerinitiativen und Teile der Stadtpolitik ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus und für eine offene Gesellschaft. MZ gibt einen Überblick über alles, was am Festivalwochenende geplant ist.

Freitag, 7. November

Volkspark Halle, Großer Saal

1 5.30 Uhr Eröffnung des Festivalwochenendes mit Peter Kraus vom Cleff und dem Team des Festivals

Eröffnung des Festivalwochenendes mit Peter Kraus vom Cleff und dem Team des Festivals 15.45 Uhr Lesung „Ruhe und Ordnung“ von Ernst Ottwalt mit Matthias Brenner

Lesung „Ruhe und Ordnung“ von Ernst Ottwalt mit Matthias Brenner 17 Uhr Lesung „Abschied“ von Sebastian Haffner mit Florian Kessler

Lesung „Abschied“ von Sebastian Haffner mit Florian Kessler 21.30 Uhr Konzert Pseudo Slang, Hip-Hop aus den USA in Halle

Volkspark Halle, Kleiner Saal

16.30 Uhr Lesung „Verbinden statt spalten“ mit Gilda Sahebi

Lesung „Verbinden statt spalten“ mit Gilda Sahebi 18 Uhr Konzert phaeb

Konzert phaeb 19.30 Uhr Gespräch über Transformationskonflikte in polarisierten Zeiten mit Matthias Quent

Gespräch über Transformationskonflikte in polarisierten Zeiten mit Matthias Quent 21 Uhr Lesung Hallescher Dichterkreis

Volkspark Halle, Café

17.30 Uhr Lesung „Alle für Alle“ mit Indigo Drau

Lesung „Alle für Alle“ mit Indigo Drau 18.30 Uhr Gespräch „queer politisch gelesen, queerpolitisch gelesen“ über Literatur und Politik

Gespräch „queer politisch gelesen, queerpolitisch gelesen“ über Literatur und Politik 21 Uhr Konzert Jazzhängen vom Jazzkollektiv Halle

Im Außenbereich des Volksparks findet zudem ganztägig ein Rahmenprogramm für Kinder statt, bei dem mit Stempelstelzen gestempelt werden kann. Außerdem sorgt Radio Corax mit seinem Vor-Ort-Studio samt Zuhörlounge für Unterhaltung.

Samstag, 8. November

Volkspark Halle, Großer Saal

11 Uhr Junge Menschen; Vorlesepaten laden Kinder zum Zuhören und Träumen ein

Junge Menschen; Vorlesepaten laden Kinder zum Zuhören und Träumen ein 12 Uhr Junge Menschen; Vernissage: „Ich bin Halle“ - Ein Projekt der Grundschule am Kirchteich Halle-Neustadt

Junge Menschen; Vernissage: „Ich bin Halle“ - Ein Projekt der Grundschule am Kirchteich Halle-Neustadt 13 Uhr Rahmenprogramm Workshop „Demoschilder gegen Rechts“ mit Chris Campe sowie „Wir sind die Bühne“ - performative Erkundungen zu antifaschistischen Theaterformen

Rahmenprogramm Workshop „Demoschilder gegen Rechts“ mit Chris Campe sowie „Wir sind die Bühne“ - performative Erkundungen zu antifaschistischen Theaterformen 15.30 Uhr Gespräch „Klasse statt Nation? Verbindende Politik der Arbeit gegen rechts“ mit Nicole Mayer-Ahuja

Gespräch „Klasse statt Nation? Verbindende Politik der Arbeit gegen rechts“ mit Nicole Mayer-Ahuja 17.30 Uhr Konzert Frohe Zukunft - Brass, Beats und Ekstase

Konzert Frohe Zukunft - Brass, Beats und Ekstase 20 Uhr Konzert Berliner Doom

Konzert Berliner Doom 20.45 Uhr Konzert Skuppin

Konzert Skuppin 21.30 Uhr Konzert Neunundneunzig

Konzert Neunundneunzig 23 Uhr Konzert Sire Jonah, im Anschluss Party

Volkspark Halle, Kleiner Saal

11 Uhr Junge Menschen; „Geschichte vom kleinen Gespenst“ nach Ottfried Preußler

Junge Menschen; „Geschichte vom kleinen Gespenst“ nach Ottfried Preußler 12 Uhr Junge Menschen; Drag Queen Story Hour

Junge Menschen; Drag Queen Story Hour 13 Uhr Junge Menschen; „Death in Brachstedt“ gelesen von Tobias Wagner

Junge Menschen; „Death in Brachstedt“ gelesen von Tobias Wagner 14.30 Uhr Lesung „Schnall dich an, es geht los“ mit Domenico Müller

Lesung „Schnall dich an, es geht los“ mit Domenico Müller 15.30 Uhr Lesung „Extremwetterlagen. Reportagen aus einem neuen Deutschland“ mit Manja Präkels und Tina Pruschmann

Lesung „Extremwetterlagen. Reportagen aus einem neuen Deutschland“ mit Manja Präkels und Tina Pruschmann 17 Uhr Lesung „Das Land, das ich dir zeigen will“ mit Sara Klatt

Lesung „Das Land, das ich dir zeigen will“ mit Sara Klatt 1 8.30 Uhr Lesung „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ mit Martina Hefter

Lesung „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ mit Martina Hefter 19.30 Uhr Junge Menschen; Smash - Literatur und Karaoke

Volkspark Halle, Café

11 Uhr Junge Menschen; Hallescher Dichterkreis und Freunde

Junge Menschen; Hallescher Dichterkreis und Freunde 12 Uhr Lesung Stein, Beton, Kunst - DDR-Architektur neu betrachtet

Lesung Stein, Beton, Kunst - DDR-Architektur neu betrachtet 13 Uhr Gespräch Osten - Ein Festival für Kunst und gegenseitiges Interesse

Gespräch Osten - Ein Festival für Kunst und gegenseitiges Interesse 14 Uhr Gespräch DiasporaOst tritt Neon/Grau: ostdeutsche Erfahrungen und Popkultur nach 1990

Gespräch DiasporaOst tritt Neon/Grau: ostdeutsche Erfahrungen und Popkultur nach 1990 15 Uhr Lesung „Endzeitgemäß„ mit Helena Kühnemann

Lesung „Endzeitgemäß„ mit Helena Kühnemann 16 Uhr Lesung „Hyphen“ mit Lusie Meier

Lesung „Hyphen“ mit Lusie Meier 19.30 Uhr Rahmenprogramm „Krank ist das neue gesund“ mit den Kiebitzensteinern

Im Foyer des Volkspark lädt das Krokoseum der Franckeschen Stiftungen zum Entdecken und Gestalten ein. Zudem können sich Kinder im Außenbereich mit den Stempelstelzen kreativ austoben. Dort sorgt Radio Corax - wie schon am Tag zuvor - für musikalische Untermalung. Ab 15 Uhr stellt die Bibliothek antifaschistische Literatur damals und heute vor. 17 Uhr folgt ein Konzert von „bunt&laut!“.

Bühnen Halle veranstalten Sonderprogramm parallel zur rechten Buchmesse

Parallel zum Wir-Festival bieten auch die Bühnen Halle ein Sonderprogramm an. Am Samstag ab 11 Uhr können Besucher sich zum Meckern warm machen. Auf der Probebühne laden Juliane Meckert und Tommy Neuwirth zum Meckerchor ein. Anschließend soll der Frust auf dem Marktplatz abgelassen werden.

Im Hof des nt findet ab 14 Uhr ein Theatermarkt mit Kinderprogramm, Künstlern und Siebdruck statt. Zeitgleich entsteht im Werkraum ein veganer XXL-Mettigel mit Ostfluencerin Olivia Schneider. Ab 18 Uhr kann dieser im Volkspark gemeinsam gegessen werden. Der Marsch dorthin startet 17 Uhr.

Demonstrationszug von Damaschkestraße zur Messe

Neben den zahlreichen Veranstaltungen wird es am Samstag auch eine Demonstration geben. 9 Uhr startet der Demonstrationszug von der Damaschkestraße Ecke Dieselstraße und führt bis zur Messe.

Die Angaben sind ohne Gewähr. Alle aktuellen Informationen sowie Hinweise zu Anmeldungen und Teilnahmegebühren gibt es außerdem auch auf den Seiten des Wir-Festivals sowie der Bühnen Halle.