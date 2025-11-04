EIL:
Rechte Buchmesse in Halle Gegenwind auch aus der Partnerstadt - Karlsruher unterstützen Protest und Wir-Bewegung
Das Projektorchester „Bunt & laut“ macht sich auf den 500 Kilometer langen Weg, um beim Wir-Festivalwochenende in Halle aufzutreten. Warum die Musiker das tun.
04.11.2025, 08:06
Halle/MZ. - Als Reaktion auf die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“, die am 8. und 9. November in Halle stattfinden soll, haben sich auch demokratische Kräfte aus Karlsruhe angekündigt, um den Protest zu unterstützen. Aus der 500 Kilometer entfernten Partnerstadt kommt das Projektorchester „Bunt & laut“ und eine kleine Abordnung der Karlsruher „Omas gegen Rechts“.