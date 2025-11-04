Das Projektorchester „Bunt & laut“ macht sich auf den 500 Kilometer langen Weg, um beim Wir-Festivalwochenende in Halle aufzutreten. Warum die Musiker das tun.

Gegenwind auch aus der Partnerstadt - Karlsruher unterstützen Protest und Wir-Bewegung

Das Orchester „Bunt & laut“ kommt extra aus Karlsruhe, um die hallesche Wir-Bewegung zu unterstützen.

Halle/MZ. - Als Reaktion auf die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“, die am 8. und 9. November in Halle stattfinden soll, haben sich auch demokratische Kräfte aus Karlsruhe angekündigt, um den Protest zu unterstützen. Aus der 500 Kilometer entfernten Partnerstadt kommt das Projektorchester „Bunt & laut“ und eine kleine Abordnung der Karlsruher „Omas gegen Rechts“.