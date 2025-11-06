Großeinsatz für die Polizei in und um Halle am Mittwoch: Im Zuge von Ermittlungen wegen Internetkriminalität sowie Kinder- und Jugendpornografie haben Einsatzkräfte eine Vielzahl von Gebäuden durchsucht. Dabei stießen sie nicht nur auf Beweismittel, sondern auch auf Hinweise für weitere Straftaten.

Wegen des Verdachts der Kinder- und Jugendpornografie hat die Polizei jetzt in und um Halle eine ganze Reihe von Durchsuchungen durchgeführt.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Kriminalbeamte des Polizeirevieres Halle vollstreckten am Mittwoch, 5. November, 24 durch das Amtsgericht Halle erlassene Durchsuchungsbeschlüsse. Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich gegen 24 Männer im Alter zwischen 16 und 74 Jahren.

Gegen diese Personen seien seit längere Zeit Einzelermittlungen wegen Straftaten im Zusammenhang mit Delikten der Internetkriminalität und Erwerb sowie Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie im Polizeirevier Halle (Saale) geführt worden.

Polizei: Vielzahl von Beweismitteln gefunden

Zur Durchsetzung der Beschlüsse des Amtsgerichts Halle wurden 25 Gebäude verteilt über das gesamte Stadtgebiet Halle und ein Gebäude im Bereich Saalekreis durchsucht. Hier seien eine Vielzahl an Datenträgern und digitalen Speichermedien sowie weiteren Beweismitteln aufgefunden und sichergestellt worden.

Die Beschuldigten seien danach zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen zum Polizeirevier Halle gebracht, danach aber wieder entlassen worden.

Sieben Kindeswohlgefährdungen ans Jugendamt gemeldet

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen seien drei weitere Verstöße gegen das Waffengesetz, zwei Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und fünf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt worden.

Hierzu seien die entsprechenden Ermittlungen gegen die Beschuldigten eingeleitet worden. Außerdem wurde sieben Kindeswohlgefährdungen festgestellt, die dem Jugendamt der Stadt Halle angezeigt wurden seien, berichtet die Polizei.