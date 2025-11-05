weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Kultur
    4. >

  4. „SeitenWechsel“ in Halle: „Das ist eine sehr rechte Messe“

„SeitenWechsel“ in Halle „Das ist eine sehr rechte Messe“

Der Sprecher der Schriftstellervereinigung PEN Berlin, Deniz Yücel, im Interview über die Buchmesse in Halle, die Proteste dagegen und die Meinungsfreiheit im Land

05.11.2025, 17:00
PEN Berlin-Sprecher Deniz Yücel: „Wir haben als Gesellschaft insgesamt Schwierigkeiten, mit Widerspruch umzugehen.“
PEN Berlin-Sprecher Deniz Yücel: „Wir haben als Gesellschaft insgesamt Schwierigkeiten, mit Widerspruch umzugehen.“ (Foto: Imago/Phototohek)

Halle/Berlin/MZ. - Mehr als 100 Aussteller versammeln sich am Wochenende zur sogenannten „alternativen“ Buchmesse „SeitenWechsel“ in Halle. Das „Wir“-Festival hält seit Wochen mit zahlreichen Veranstaltungen dagegen. Was ist von all dem zu halten? Mit Deniz Yücel, Sprecher der Schriftstellervereinigung PEN Berlin und „Welt“-Redakteur, sprach unser Redakteur Christian Eger.