Der Sprecher der Schriftstellervereinigung PEN Berlin, Deniz Yücel, im Interview über die Buchmesse in Halle, die Proteste dagegen und die Meinungsfreiheit im Land

PEN Berlin-Sprecher Deniz Yücel: „Wir haben als Gesellschaft insgesamt Schwierigkeiten, mit Widerspruch umzugehen.“

Halle/Berlin/MZ. - Mehr als 100 Aussteller versammeln sich am Wochenende zur sogenannten „alternativen“ Buchmesse „SeitenWechsel“ in Halle. Das „Wir“-Festival hält seit Wochen mit zahlreichen Veranstaltungen dagegen. Was ist von all dem zu halten? Mit Deniz Yücel, Sprecher der Schriftstellervereinigung PEN Berlin und „Welt“-Redakteur, sprach unser Redakteur Christian Eger.