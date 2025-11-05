Wohnungen statt Industriebrache: An der Saale sind in Halle 210 neue Wohnungen entstanden. Was die ersten Mieter über ihr Zuhause in der alten Freyberg-Brauerei erzählen.

Mit Saaleblick: Nun werden Mieter für die einstige Freyberg-Brauerei gesucht

Direkt an der Saale: Die alte Freyberg-Brauerei ist zum Wohnquartier geworden.

Halle (Saale)/MZ. - Fünf Jahre nach dem ersten Spatenstich sind in der alten Freyberg-Brauerei an der Saale alle 210 Wohnungen bezugsfertig. Mit dem neuen Quartier sei für die künftigen Mieter „ein schönes Zuhause in spannender Umgebung“ entstanden, lobt Halles Baudezernent René Rebenstorf das Projekt bei der feierlichen Übergabe am Mittwochnachmittag.