OpenStreetMap statt Google: Viele Geodaten sind frei verfügbar – doch werden wenig genutzt. Eine Gruppe in Halle soll das ändern und lädt zum Mitmachen ein. Wie das helfen kann und wie jeder dazu beitragen kann.

Eigene Karte für Halle erstellen: Auf dem Weg zu digitaler Selbstermächtigung

Im Coworking am Klaustor haben sich Interessierte getroffen, um frei zugängliche Datenquellen abseits von Google zu lernen.

Halle (Saale)/ MZ. - Zig Geodaten stehen online frei zugänglich zur Verfügung, von Informationen zur Straßenbeleuchtung bis zum Straßenbelag. Der Zugriff darauf ist jedoch für die meisten Menschen schwierig. Die Initiative „Offene Software, offene Gesellschaft“ möchte das mit einer Gruppe in Halle nun ändern und die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten aufzeigen.