Ob Vape, Cannabis oder stundenlanges Scrollen am Handy – viele Kinder und Jugendliche rutschen unbemerkt in riskante Konsummuster. In Halle gibt es Hilfe für Eltern. Was die Kernthemen sind und wie auch die Politik mehr unterstützen könnte.

Suchtgefahr bei Kindern: Was Eltern wissen müssen – und wo sie in Halle Unterstützung finden

Angelika Frenzel und Carina Hunger (rechts) arbeiten bei der Stadtmission in der Suchtprävention und Suchtberatung.

Halle (Saale)/MZ. - Cannabis, Vape, Alkohol und Handy - all das hat großes Suchtpotenzial für Kinder und Jugendliche. Eltern von Abhängigen sind oft überfordert und fühlen sich hilflos. In Halle können sie sich an die Suchtberatungsstelle der Evangelischen Stadtmission wenden. Die Mitarbeiterinnen dort sehen jedoch auch bei der Stadt Handlungsbedarf.