  4. Energieversorgung in Halle: EVH fällt Entscheidung: Das zahlen Hallenser ab Januar für Strom und Gas

In der Corona-Pandemie und durch den Ukraine-Krieg waren die Kosten für Strom und Gas explodiert. Nun entspannt sich die Lage. Was das für Zehntausende Hallenser bedeutet.

Von Dirk Skrzypczak 06.11.2025, 06:05
Herzstück des Energieparks der EVH in der Dieselstraße ist der Zukunftsspeicher für die Fernwärmeversorgung.
Herzstück des Energieparks der EVH in der Dieselstraße ist der Zukunftsspeicher für die Fernwärmeversorgung. (Foto: Silvio Kison)

Halle (Saale)/MZ. - Sachsen-Anhalts größter Energieversorger Envia-M will im kommenden Jahr die Preise für Strom und Gas senken. Nun reagiert auch die kommunale EVH GmbH aus Halle, die 75 bis 80 Prozent des Strom- und Gasmarktes in der Stadt kontrolliert. Zum 1. Januar 2026 gelten neue Konditionen.