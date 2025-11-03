Sachsen-Anhalts größter Regionalversorger EnviaM will im kommenden Jahr die Strom- und Gaspreise deutlich senken. Was Verbraucher jetzt wissen müssen.

EnviaM senkt 2026 Preise für Strom und Gas - Viele Stadtwerke dürften folgen

Stromverbrauch wird etwas günstiger: Die Tarife bei EnviaM sinken 2026 im Schnitt um elf Prozent.

Halle (Saale)/MZ. - Viele Haushalte haben in den vergangenen Wochen ihre Betriebskostenabrechnung für 2024 erhalten. Etliche Mieter müssen mehrere hundert Euro nachzahlen. Doch künftig dürften die Rechnungen wieder niedriger ausfallen. Sinkende Preise an den Energiemärkten und staatliche Entlastungen machen sich auch in den Geldbörsen der Endkunden bemerkbar.