Der Autor von „Der Kreuzworträtsel-Mörder“ und preisgekrönten Phantastik-Büchern legt einen spannenden historischen Roman vor, der im geheimnisvollen Graphischen Viertel spielt. Wie er als Schriftsteller arbeitet und warum er nur noch ein Buch pro Jahr schreibt.

Kai Meyer ist seit den 90er Jahren als Schriftsteller erfolgreich. Sein erstes Buch schrieb er in Halle - über den legendären Kreuzworträtsel-Fall.

Halle/MZ. - Es ist von all seinen Büchern vermutlich das persönlichste. „Wir Autoren drücken uns ja gern darum, zu sagen, was der Grund für ein bestimmtes Buch war, aber in diesem Fall gab es tatsächlich einen ausschlaggebenden Moment“, erzählt Kai Meyer.