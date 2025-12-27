Bestsellerautor aus Halle Halle verhalf ihm zum Start: Der Buch-Macher Kai Meyer
Der Autor von „Der Kreuzworträtsel-Mörder“ und preisgekrönten Phantastik-Büchern legt einen spannenden historischen Roman vor, der im geheimnisvollen Graphischen Viertel spielt. Wie er als Schriftsteller arbeitet und warum er nur noch ein Buch pro Jahr schreibt.
27.12.2025, 15:30
Halle/MZ. - Es ist von all seinen Büchern vermutlich das persönlichste. „Wir Autoren drücken uns ja gern darum, zu sagen, was der Grund für ein bestimmtes Buch war, aber in diesem Fall gab es tatsächlich einen ausschlaggebenden Moment“, erzählt Kai Meyer.