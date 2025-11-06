Der Sparkassen-Eisdom ist Deutschlands derzeit modernste Eissport-Arena. Das gilt auch für das Spielfeld, um das sich echte Enthusiasten kümmern.

Einmalig in Sachsen-Anhalt: Der Herr des Eises, er macht die Saale Bulls flott

Wie ist das Eis? Oliver Vogel geht auf Tuchfühlung.

Halle (Saale)/MZ. - Oliver Vogel steht hinter der Bande, die Arme verschränkt. Die Saale Bulls drücken gegen Tilburg. Doch der Puck will nicht in den Kasten. Am liebsten würde sich der Herr über das Eis im Sparkassen-Eisdom wohl selbst einwechseln. Dabei hat er doch alles getan, damit das Eis hart und schön schnell ist. Und die Bulls wirbeln können.