weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Tedi: Discounter-Wiedereröffnung nach Reparatur in Halle-Neustadt

Einzelhandel in Halle Termin steht fest: Jetzt ist bekannt, wann die Tedi-Filiale in Halle-Neustadt wieder öffnet

Die Tedi-Filiale in der Neustädter Passage in Halle-Neustadt war wochenlang geschlossen. Jetzt steht fest, wann der Non-Food-Discounter wieder öffnet. Das ist der Termin.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 06.11.2025, 16:41
Die Tedi Filiale in der Neustädter Passage in Halle-Neustadt ist seit Wochen geschlossen. Nun wird sie wieder geöffnet.
Die Tedi Filiale in der Neustädter Passage in Halle-Neustadt ist seit Wochen geschlossen. Nun wird sie wieder geöffnet. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - Wochenlang blieb die Tedi-Filiale in der Neustädter Passage in Halle-Neustadt geschlossen. Sehr zum Ärger vieler Kunden. Nach MZ-Informationen lagen die Gründe für die Schließung in technischen Problemen mit der Lüftungsanlage sowie in Unstimmigkeiten mit dem Vermieter über die Reparatur.