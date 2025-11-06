Im Programm der Händel-Festspiele 2026 kommt eines der größten Festival-Highlights nicht vor. Wie sich Festspielchef Florian Amort und Stardirigent Bernd Ruf zur Absage von „Bridges to Classics“ äußern und wie das Finale der Festspiele stattdessen aussehen soll.

Seit 2001 sorgt „Bridges to Classics“ beim Finale der Händel-Festspiele für Begeisterung unter den Tausenden Besuchern. Dirigent Bernd Ruf steht seit 23 Jahren am Pult und hat jedes Jahr internationale Stars nach Halle geholt.

Halle (Saale)/MZ. - Musikfreunde nicht nur in Halle sind geschockt: Eins der größten Highlights der Händel-Festspiele Halle kommt im Programm für das kommende Jahr nicht mehr vor. 2026 wird es das wohl beliebteste Format der Festspiele nicht geben: „Bridges to Classics“ ist gestrichen.