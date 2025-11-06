Schock für Händel-Fans Händel-Festspiele 2026 in Halle: „Bridges to Classics“ in der Galgenbergschlucht gestrichen
Im Programm der Händel-Festspiele 2026 kommt eines der größten Festival-Highlights nicht vor. Wie sich Festspielchef Florian Amort und Stardirigent Bernd Ruf zur Absage von „Bridges to Classics“ äußern und wie das Finale der Festspiele stattdessen aussehen soll.
06.11.2025, 15:51
Halle (Saale)/MZ. - Musikfreunde nicht nur in Halle sind geschockt: Eins der größten Highlights der Händel-Festspiele Halle kommt im Programm für das kommende Jahr nicht mehr vor. 2026 wird es das wohl beliebteste Format der Festspiele nicht geben: „Bridges to Classics“ ist gestrichen.