Gewaltiger Zuwachs bei der Feuerwehr Halle (Saale): Am Abend ist in der Saalestadt ein neuer Rüstwagen eingetroffen. Was das Fahrzeug so besonders macht.

In Halle ist am Donnerstagabend ein Rüstwagen angekommen für die Feuerwehr angekommen.

Halle (Saale)MZ - Die Feuerwehr Halle hat am Donnerstagabend ein neues Einsatzfahrzeug erhalten. Dabei handelt es sich um einen hochmodernen Rüstwagen (RW), der von der Firma Schmitz Feuerwehrtechnik aufgebaut wurde. Das Fahrzeug traf am frühen Donnerstagabend in Halle auf der Hauptwache in Halle-Neustadt ein.