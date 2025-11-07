ringt Ihnen die Arbeit der Feuerwehr auch so viel Ehrfurcht ab wie mir? Es ist doch so: Wenig Arbeit ist so existenziell für uns alle wie die der Frauen und Männer, die beruflich oder ehrenamtlich Brände löschen, Unfallopfer aus ihren zum Gefängnis gewordenen Autos befreien oder Türen öffnen und möglicherweise Tragehilfe leisten, wenn ein Hilfsbedürftiger in den Rettungswagen muss. Die hallesche Feuerwehr jedenfalls verfügt nun über einen Rüstwagen. Marvin Matzulla weiß mehr.

Vielleicht verfolgen Sie die Debatte zum Bürgergeld, das bald Grundsicherung heißen soll. Dann wissen Sie sicher auch, dass die Reformpläne umstritten sind. Wir haben nachgefragt, wie das Vorhaben im Jobcenter beurteilt wird. Hier können Sie mehr lesen.

Noch eine nun wirklich gute Nachricht gefällig? Bitte schön: Die Sanierung der Schwemme scheint Leuten vom Fach preiswürdig. Warum genau das Vorhaben nun ausgezeichnet worden ist, berichten wir Ihnen auch.

