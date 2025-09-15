Unter dem Titel „Wir“ rückt ein Festival Gemeinschaft und Zusammenhalt in den Fokus. Viele hallesche Geschäfte, Gastronomen und Händler sind dabei und laden zu spannenden Events. Schon der Auftakt am Sonntag wird spektakulär.

„Wir“-Festival in Halle - Welche Aktionen die Stadtgesellschaft in der City plant und wer alles mitmacht

Ein riesiges Transparent am Kaufhof weist auf das „Wir“-Festival hin, das am Sonntag mit einer spektakulären Mitmach-Aktion auf Halles Marktplatz eröffnet wird.

Halle (Saale)/MZ. - Die Halloren-Apotheke hat eine, ebenso das „Schnick-Schnack“ in der Kleinen Uli und auch die Buchhandlung „Heiter bis wolkig“: Wer aufmerksam durch Halles Innenstadt läuft, hat die „Wir“-Sprechblasen an Geschäften und Läden vielleicht schon entdeckt. Die leuchtenden Aufkleber in knalligem Orange gehören zu einer Aktion, mit der eine Gruppe engagierter Hallenser in der Öffentlichkeit Haltung gegen Rechts und für Gemeinschaft zeigen will.