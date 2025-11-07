Das Wir-Festival feiert am Wochenende in Halle seinen Höhepunkt mit Lesungen, Workshops und Ausstellungen und bietet eine alternative Plattform jenseits der rechten Buchmesse. Welches Buch und welchen Autor sich Schauspieler und Regisseur Matthias Brenner für seine Lesung ausgesucht hat.

Halle/MZ. - Mit Beginn des Wochenendes feiert das Wir-Festival in Halle, das bereits im September mit Auftaktveranstaltungen begonnen hatte, seinen zentralen Abschluss. Am Freitag hat das Festival seinen Höhepunkt eingeleitet - mit einer feierlichen Eröffnung und einem ersten literarischen Programmpunkt.