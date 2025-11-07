Advent in Halles Innenstadt Zwischen stiller Stunde und „Stille Nacht“ - Worauf sich Besucher auf Halles Weihnachtsmarkt freuen können
Noch nicht mal mehr drei Wochen, dann öffnet der Weihnachtsmarkt in Halle und lädt zum Bummeln ein. Warum es in diesem Jahr gleich zwei neue Weihnachtstassen gibt, wie sie aussehen und was es mit einem Eisregen auf der Leipziger Straße auf sich hat.
Aktualisiert: 07.11.2025, 16:03
Halle (Saale)/MZ. - Alle Jahre wieder - verwandelt sich der hallesche Marktplatz in ein glitzerndes Weihnachtswunderland. Nur noch reichlich zwei Wochen, und Halles Weihnachtsmarkt öffnet wieder seine Tore für Hallenser und Gäste der Stadt. Gleich an vier Plätzen der Innenstadt können Besucher die festliche Atmosphäre des Advent genießen und sich auf das Weihnachtsfest einstimmen.