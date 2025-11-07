Advent in Halles Innenstadt Zwischen stiller Stunde und „Stille Nacht“ - Worauf sich Besucher auf Halles Weihnachtsmarkt freuen können

Noch nicht mal mehr drei Wochen, dann öffnet der Weihnachtsmarkt in Halle und lädt zum Bummeln ein. Warum es in diesem Jahr gleich zwei neue Weihnachtstassen gibt, wie sie aussehen und was es mit einem Eisregen auf der Leipziger Straße auf sich hat.