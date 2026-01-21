Seit drei Jahren will ein Investor aus der ehemaligen Sauenzuchtanlage in Großkayna eine Hähnchenmastanlage machen. Nun soll der zuständige Stadtrat Braunsbedra grünes Licht für den Bebauungsplan geben. Räte wie Bürger haben aber weiterhin Bedenken.

Grosskayna/MZ. - Rund drei Jahre, nachdem der neue Besitzer der ehemaligen Sauenzuchtanlage (Saza) Großkayna ankündigte, dort eine Hähnchenmastanlage etablieren zu wollen, soll der zuständige Stadtrat Braunsbedra jetzt den Bebauungsplan beschließen. Als Erstes beriet Montagabend der Ortschaftsrat Großkayna darüber und gab mit zwei Ja-Stimmen und einer Gegenstimme sein Einverständnis.