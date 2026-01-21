Eil
Miss Deutschland 2026 Nach dem Aus im Viertelfinale in Wernigrode: 18-Jährige aus Großörner trifft eine Entscheidung
Karoline Freya Kühne aus Großörner nahm als „Miss Ostdeutschland“ an der Wahl zur „Miss Deutschland 2026“ teil. Warum sie sich nach ihrem Ausscheiden in Wernigerode zurückzog.
21.01.2026, 08:00
Großörner/Wernigerode/MZ. - Die Enttäuschung musste Karoline Freya Kühne erst einmal verdauen. Die junge Frau aus Großörner kam im kürzlich ausgetragenen Wettbewerb um den Titel „Miss Deutschland 2026“ in Wernigerode nicht über das Viertelfinale hinaus.