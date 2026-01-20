Zum vierten Mal lädt die sich in Insolvenz befindende Bohai Trimet Automotive Holding GmbH in Harzgerode zum Tag der offenen Lehrwerkstatt ein. Was Interessierte erwartet.

Zum wiederholten Mal öffnet die Lehrwerkstatt ihre Pforten für Interessierte. Die können sich informieren und auch ausprobieren.

Harzgerode/MZ. - Die Bohai Trimet Automotive Holding GmbH, die im Frühjahr 2025 Insolvenz angemeldet hat, sucht auch für das im August beginnende Ausbildungsjahr wieder Lehrlinge. Um sich einen Überblick zu verschaffen über die Ausbildungsberufe, die Ausbildungsinhalte und den Ausbildungsablauf, gibt es am Samstag, 24. Januar, einen Tag der offenen Lehrwerkstatt.