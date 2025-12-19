In Dessau-Roßlauer Kitas weisen mitunter erhebliche Anteile von Kindern Entwicklungsverzögerungen in Sprache und Motorik auf. Wie Stadtverwaltung und Jugendhilfeausschuss darauf reagieren und gegensteuern wollen.

Massive Entwicklungsverzögerungen in Dessau-Roßlaus Kitas: Teils mehr als jedes zweite Kind betroffen

Auch wegen teils massiver Entwicklungsverzögerungen unter Kindern: 16 von 23 Kitas in Dessau-Roßlau haben besondere Bedarfe angemeldet.

Dessau-Roßlau/MZ. - 16 von 23 Kinderkrippen und Kindergärten in Dessau-Roßlau haben – unter anderem wegen hoher Anteile von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen – Fördermittel für besondere Bedarfe angemeldet. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Jugendhilfeausschuss am Dienstag, 16. Dezember, abgestimmt hat. Kindertagesstätten, in denen die Situation besonders herausfordernd ist, sollen nun verstärkt durch zusätzliches Personal unterstützt werden.