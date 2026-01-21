Mängel in den Sporthallen am Ascaneum und im Bestehornpark sorgen für Unmut. Die Stadt sieht Handlungsbedarf und auch ein Verein will selbst mit anpacken.

Sauberkeit und Mängel in Sporthallen: Was jetzt am Ascaneum und im Bestehornpark passiert

Harz gehört im Handballsport dazu. Doch so wie man den Bällen den Gebrauch ansieht, bleiben auch Spuren auf dem Hallenboden zurück.

Aschersleben/MZ/AI. - Wer aktiv ist, wünscht sich dafür sichere und saubere Sportstätten. Im jüngsten Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales äußerte Alexandra Dahl von der CDU/FDP-Fraktion nun unlängst einige Kritikpunkte an den Ascherslebener Turnhallen am Ascaneum sowie im Bestehornpark, die an sie herangetragen worden seien.