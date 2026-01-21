Sporthallen in Aschersleben Sauberkeit und Mängel in Sporthallen: Was jetzt am Ascaneum und im Bestehornpark passiert
Mängel in den Sporthallen am Ascaneum und im Bestehornpark sorgen für Unmut. Die Stadt sieht Handlungsbedarf und auch ein Verein will selbst mit anpacken.
Aschersleben/MZ/AI. - Wer aktiv ist, wünscht sich dafür sichere und saubere Sportstätten. Im jüngsten Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales äußerte Alexandra Dahl von der CDU/FDP-Fraktion nun unlängst einige Kritikpunkte an den Ascherslebener Turnhallen am Ascaneum sowie im Bestehornpark, die an sie herangetragen worden seien.