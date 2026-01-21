Der Elbfähre zwischen Aken und Steutz stellt am Donnerstag ihren Betrieb ein. Grund ist Eisgang in dem Fluss. Am Montag wollen die Verantwortlichen die Lage neu bewerten.

Fähre in Aken stellt am Donnerstag den Betrieb ein - Dauer der Zwangspause unklar

Die Fähre war zwischenzeitlich nur wenige Tage in Betrieb - ab Donnerstag ist wieder Schluss.

Die Akener Elbfähre wird am Donnerstag ihren Betrieb einstellen. Darüber informierten die Stadtwerke Aken am Mittwoch.

Grund sei der zunehmende Eisgang. „Ein reibungsloser Fährbetrieb ist damit nicht möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Elbfähre zwischen Aken und Steutz war bereits in der Zeit vom 07. bis zum 18. Januar ebenfalls aufgrund von Eisgang eingestellt.

Wann die Fähre wieder in Betrieb genommen werden kann, war zunächst unklar. Am kommenden Montag solle die Situation „neu bewertet“ werden, hieß es weiter.