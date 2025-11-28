In einigen Einrichtungen in Dessau-Roßlau liegt die Auslastung bereits unter 75 Prozent. Nur die Hortzahlen sind noch stabil. Dessau-Roßlau braucht eine Strategie für Kita-Planung der Zukunft. Was das heißt.

Alarmierende Zahlen - Drohen in Dessau-Roßlau Kita-Schließungen, weil zu wenig Kinder betreut werden?

Dessau/MZ. - Dessau-Roßlaus Landschaft an Kindertagesbetreuungseinrichtungen wird sich verändern in den nächsten Jahren. Auch wenn das Jugendamt zum jetzigen Zeitpunkt eine gewisse Stabilität in den Kinderzahlen ausmacht. Mittelfristig wird die Zahl der Kinder, die betreut werden, auch in der Doppelstadt sinken.