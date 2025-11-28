Vor zehn Jahren ist in Halle der Welcome-Treff eröffnet worden, in dem Neu-Hallenser das Ankommen erleichtert werden soll. Davon profitieren neben den Neuankömmlingen auch die ehrenamtlichen Helfer.

Spielend lernen bei Schach und am Herd: Was der Welcome-Treff Neuankömmlingen in Halle bietet

Bunte, auf keinen Fall geschlossene Gemeinschaft: Der Welcome Treff Halle wird zehn Jahre alt.

Halle (Saale)MZ. - Zum Beispiel Peter Gummert. Er hat vor zehn Jahren in der Zeitung von der Neueröffnung des Welcome Treffs in der ehemaligen Theatrale an der Waisenhausmauer gelesen, wurde neugierig und schaute vorbei. Aus heutiger Sicht lässt sich sagen, dass der Lateinlehrer gekommen ist, um zu bleiben. Seit 2016 unterstützt er nun Neu-Hallenser ehrenamtlich beim Deutschlernen.