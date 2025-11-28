weather regenschauer
  4. Stollenprüfung in Magdeburg: Auszeichnung für Köthener Bäcker - Sascha Schernekau erhält Goldmedaille für seinen Meisterstollen

Er hat es wieder geschafft: Sascha Schernekau hat bei der landesweiten Stollenprüfung überzeugt.

Aktualisiert: 28.11.2025, 12:06
Stollenbäcker Sascha Scherneckau in seiner Backstube.
Stollenbäcker Sascha Scherneckau in seiner Backstube. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Er hat es wieder geschafft: „Der Qualitätsprüfungsdienst des Deutschen Brotinstituts hat eine sensorische Qualitätsprüfung durchgeführt. Das Unternehmen Bäckerei Sascha Schernekau hat dabei folgende Auszeichnung erhalten: Sehr gute Qualität für den Meisterstollen.“

So steht es auf einem Zertifikat, das das Deutsche Brotinstitut in dieser Woche bei der Stollenprüfung des Landesinnungsverbandes des Bäckerhandwerks von Sachsen-Anhalt in Magdeburg überreicht hat. Das Deutsche Brotinstitut ist ein Verein, der sich der Qualitätskontrolle von handwerklich hergestellten Backwaren widmet. Die Bäckerei Schernekau in der Wolfgangstraße/Ecke Jürgenweg in Köthen erhielt außerdem eine Goldmedaille „als Anerkennung der gleichbleibend sehr guten Qualität für das Produkt Meisterstollen“ – weil die Bäckerei in den vergangenen drei Jahren an den freiwilligen Qualitätskontrollen des Vereins teilgenommen hatte.

Die Goldmedaille.
Foto: Ute Nicklisch

Für Bäckermeister Sascha Schernekau machen drei Dinge einen guten Stollen aus: Am wichtigsten sei das Rezept, das stamme noch von seinem Opa. Dazu müsse man Backzeit und Färbung genau beachten. Außerdem würden in seinem Betrieb nur qualitativ hochwertige Zutaten verwendet.