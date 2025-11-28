Bei der Premiere am Samstag im Theater kann sich das Publikum auf Bekanntes, aber auch Überraschendes freuen.

Die Theatergruppe Mona Lisa aus Bernburg zeigt „König Drosselbart“ - nur ein bisschen anders als gewohnt

Der Herzog (Michael Zahm, li.), der Marquis Grand Dick de la Dack (Christoph Muhlack 2. v. re.) und der Fürst (Manuela Zahm, re.) bewerben sich bei König Alois (Mathias Hübener) um die Hand der Prinzessin.

Bernburg/MZ. - Als Vater einer verwöhnten, hochnäsigen Prinzessin hat man es auch nicht leicht. Schon gar nicht, wenn es darum geht, den passenden Mann für das Töchterchen zu finden. So ergeht es König Alois, dem 55x., in dem Märchen „König Drosselbart", das die Amateur-Theatergruppe Mona Lisa am Samstag, 29. November, um 15 Uhr erstmals auf der Bühne des Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theaters zeigen wird.