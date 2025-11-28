Reparaturen dauern an Nach Brand: Kraftwerk Schkopau ist wieder teilweise am Netz
Ein Feuer in der Kohlezufuhr hatten für einen mehrtägigen Feuerwehrgroßeinsatz am Kraftwerk Schkopau gesorgt. Dort ruhte seither der Betrieb. Nun gab der Betreiber eine erste positive Meldung.
Schkopau/MZ - Seit Freitagfrüh 4.26 Uhr ist die mehr als einwöchige Zwangspause für Sachsen-Anhalts größten Kohlemeiler beendet. Wie der Betreiber Saale Energie berichtete, ging zu diesem Zeitpunkt Block B des Kraftwerks Schkopau wieder ans Netz. Er war wie der zweite Block (A) vergangenen Donnerstag wegen eines Brandes abgestellt worden.