weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Reparaturen dauern an: Nach Brand: Kraftwerk Schkopau ist wieder teilweise am Netz

Reparaturen dauern an Nach Brand: Kraftwerk Schkopau ist wieder teilweise am Netz

Ein Feuer in der Kohlezufuhr hatten für einen mehrtägigen Feuerwehrgroßeinsatz am Kraftwerk Schkopau gesorgt. Dort ruhte seither der Betrieb. Nun gab der Betreiber eine erste positive Meldung.

28.11.2025, 12:57
Das Kraftwerk in Schkopau ist der größte Kohlemeiler in Sachsen-Anhalt.
Das Kraftwerk in Schkopau ist der größte Kohlemeiler in Sachsen-Anhalt. Jan Woitas/dpa

Schkopau/MZ - Seit Freitagfrüh 4.26 Uhr ist die mehr als einwöchige Zwangspause für Sachsen-Anhalts größten Kohlemeiler beendet. Wie der Betreiber Saale Energie berichtete, ging zu diesem Zeitpunkt Block B des Kraftwerks Schkopau wieder ans Netz. Er war wie der zweite Block (A) vergangenen Donnerstag wegen eines Brandes abgestellt worden.