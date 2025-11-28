Ein Feuer in der Kohlezufuhr hatten für einen mehrtägigen Feuerwehrgroßeinsatz am Kraftwerk Schkopau gesorgt. Dort ruhte seither der Betrieb. Nun gab der Betreiber eine erste positive Meldung.

Nach Brand: Kraftwerk Schkopau ist wieder teilweise am Netz

Das Kraftwerk in Schkopau ist der größte Kohlemeiler in Sachsen-Anhalt.

Schkopau/MZ - Seit Freitagfrüh 4.26 Uhr ist die mehr als einwöchige Zwangspause für Sachsen-Anhalts größten Kohlemeiler beendet. Wie der Betreiber Saale Energie berichtete, ging zu diesem Zeitpunkt Block B des Kraftwerks Schkopau wieder ans Netz. Er war wie der zweite Block (A) vergangenen Donnerstag wegen eines Brandes abgestellt worden.