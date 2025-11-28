Polizeieinsatz in Quedlinburg: Ein verdächtiger Gegenstand in einer Bankfiliale hat am Freitag den Bereich rund um die Bahnhofstraße lahmgelegt. Spezialkräfte rückten an, Straßen wurden gesperrt – und das kurz vor dem beliebten Advent in den Höfen.

In einer Bankfiliale in Quedlinburgs Bahnhofstraße sorgte ein „verdächtiger Gegenstand“ am Freitag für Aufregung.

Quedlinburg/MZ/tho. - Aufregung in Quedlinburg kurz vor dem Advent in den Höfen: Weil ein „verdächtiger Gegenstand“ in einer Bank in der Bahnhofstraße gefunden wurde, ging am Freitagmorgen vorübergehend nichts mehr in dem Bereich Bahnhof- und Turnstraße.