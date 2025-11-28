Das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg läutet die Weihnachtszeit mit einer Ausstellung über historische Kinderbücher aus den Jahren 1900 bis 1930 ein. Die ganze Familie darf dort ab Samstag, 29. November 2025, in alte Buchwelten eintauchen: Märchen, Tiere, Berufe – und sogar Weltall war damals schon Thema.

Merseburg/MZ. - „Schmierulein“, „Klipperbein“ und „Wollenkamm“ heißen die Tiere in dem in Pastellfarben getränkten Kinderbuch mit dem Titel „Das Hausgesinde“. Schwein Schmierulein frisst gemeinsam mit seinen Artgenossen aus dem Futtertrog, die Ziege Klipperbein schaut den Schweinen dabei neidisch zu. Das Thema und das Konzept des Buches und auch die Namen der Tiere könnten einem aktuellen Kinderbuch entstammen.