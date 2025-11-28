weather regenschauer
  Ratkeschule in Köthen: Trubel in der Wichtelwerkstatt: Eltern und Lehrer basteln für die „Hofweihnacht"

Für die „Hofweihnacht“ basteln Eltern und Lehrer gemeinsam. In der „Ratkeschule“ entstehen am Mittwochabend handgemachte Adventsgestecke, Deko und selbstgemalte Bilder.

Von Livia Müller Aktualisiert: 28.11.2025, 14:27
In den Klassenräumen der „Ratkeschule“ wurde eifrig gebastelt, um zur „Hofweihnacht“ viele schöne Sachen verkaufen zu können.
In den Klassenräumen der „Ratkeschule“ wurde eifrig gebastelt, um zur „Hofweihnacht“ viele schöne Sachen verkaufen zu können. Fotos: Livia Müller

Köthen/MZ. - Kerzen, Klebstoffgeruch und Tannenzweige: In der Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen wurde am Mittwochabend gebastelt. Eltern und Lehrer saßen gemeinsam an Tischen, schnitten, klebten, wickelten und dekorierten – vier Räume voll weihnachtlichem Trubel. Zwei Stunden lang entstand dort alles, was am heutigen Freitag bei der „Hofweihnacht“ der Schule in der Hugo-Junkers-Straße verkauft wird.