Ratkeschule in Köthen Trubel in der Wichtelwerkstatt: Eltern und Lehrer basteln für die „Hofweihnacht“
Für die „Hofweihnacht“ basteln Eltern und Lehrer gemeinsam. In der „Ratkeschule“ entstehen am Mittwochabend handgemachte Adventsgestecke, Deko und selbstgemalte Bilder.
Aktualisiert: 28.11.2025, 14:27
Köthen/MZ. - Kerzen, Klebstoffgeruch und Tannenzweige: In der Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen wurde am Mittwochabend gebastelt. Eltern und Lehrer saßen gemeinsam an Tischen, schnitten, klebten, wickelten und dekorierten – vier Räume voll weihnachtlichem Trubel. Zwei Stunden lang entstand dort alles, was am heutigen Freitag bei der „Hofweihnacht“ der Schule in der Hugo-Junkers-Straße verkauft wird.