Für die „Hofweihnacht“ basteln Eltern und Lehrer gemeinsam. In der „Ratkeschule“ entstehen am Mittwochabend handgemachte Adventsgestecke, Deko und selbstgemalte Bilder.

Trubel in der Wichtelwerkstatt: Eltern und Lehrer basteln für die „Hofweihnacht“

In den Klassenräumen der „Ratkeschule“ wurde eifrig gebastelt, um zur „Hofweihnacht“ viele schöne Sachen verkaufen zu können.

Köthen/MZ. - Kerzen, Klebstoffgeruch und Tannenzweige: In der Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen wurde am Mittwochabend gebastelt. Eltern und Lehrer saßen gemeinsam an Tischen, schnitten, klebten, wickelten und dekorierten – vier Räume voll weihnachtlichem Trubel. Zwei Stunden lang entstand dort alles, was am heutigen Freitag bei der „Hofweihnacht“ der Schule in der Hugo-Junkers-Straße verkauft wird.